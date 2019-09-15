Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому

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Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому
  • @Eduard Dolinsky
  • Facebook

Отмечается, что монумент расположен в селе Богдановка Николаевской области Украины.

«В Богдановке на месте массового убийства 54 тыс. евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, Червоненко и меня», — указал он.

По его словам, вандалы пригрозили указанным в записке людям холокостом в случае продажи украинской земли.

Ранее в Николаевской области неизвестные нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам холокоста.

15 мая 2018 года американский Мемориальный музей холокоста опубликовал заявление, в котором говорится, что на Украине зафиксирован рост нетерпимости и антисемитизма.

При этом 5 мая 2018 года внешнеполитическое ведомство Украины заявило, что в стране не наблюдается роста числа проявлений антисемитизма.

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