Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому
- @Eduard Dolinsky
Отмечается, что монумент расположен в селе Богдановка Николаевской области Украины.
«В Богдановке на месте массового убийства 54 тыс. евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, Червоненко и меня», — указал он.
По его словам, вандалы пригрозили указанным в записке людям холокостом в случае продажи украинской земли.
Ранее в Николаевской области неизвестные нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам холокоста.
15 мая 2018 года американский Мемориальный музей холокоста опубликовал заявление, в котором говорится, что на Украине зафиксирован рост нетерпимости и антисемитизма.
При этом 5 мая 2018 года внешнеполитическое ведомство Украины заявило, что в стране не наблюдается роста числа проявлений антисемитизма.