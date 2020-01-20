На Украине вновь осквернили памятник жертвам холокоста

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Посол Израиля на Украине Джоэль Лион заявил, что в украинском Кривом Роге неизвестные осквернили памятник жертвам холокоста.
На Украине вновь осквернили памятник жертвам холокоста
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Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«За несколько дней до Международного дня памяти холокоста, в Кривом Роге, недалеко от родительского дома президента, осквернили памятник жертвам тех событий. Я надеюсь, что справедливость восторжествует», — указал он.

Ранее МИД Израиля опубликовал заявление, в котором говорится, что «лица, ответственные за убийства евреев во время холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения недавно стали объектом публичного прославления на Украине».

В ноябре 2019 года в Киеве неизвестные вандалы разрисовали памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему свастикой.

В октябре 2019 года в украинском городе Умань мужчина нарисовал на стене, которая находится на территории компактного проживания брацлавских хасидов, граффити с изображением главы нацистской Германии Адольфа Гитлера.

В августе 2019 года в Николаевской области неизвестные нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам холокоста. Позднее в этом же регионе вандалы осквернили другой монумент, посвящённый евреям, а также пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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