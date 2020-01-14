В Киеве оценили заявление Израиля об антисемитизме на Украине

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В украинском Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление МИД Израиля по поводу антисемитизма на Украине.
В Киеве оценили заявление Израиля об антисемитизме на Украине
  • © Erichsen, J./Arco Images GmbH
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«В связи с заявлением МИД Израиля... подчёркиваем, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Это было также признано влиятельными международными и неправительственными организациями, а также Министерством по делам диаспоры Израиля», — указывается в заявлении.

В ведомстве добавили, что подобного рода оценка совпадает с данными еврейской общины Украины и национальных правозащитных неправительственных организаций.

«Ещё раз подчёркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой области должны вестись на уровне историков и экспертов, а не политиков», — заключили в украинском МИД.

2 января послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность по поводу ситуации на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.

В ответ на это пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко заявила, что «каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чествуют своих героев».

В итоге 13 января МИД Израиля опубликовал заявление, в котором говорится, что «лица, ответственные за убийства евреев во время холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения недавно стали объектом публичного прославления на Украине».

В августе 2019 года в Николаевской области неизвестные нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам холокоста. Позднее в этом же регионе вандалы осквернили другой монумент, посвящённый евреям, а также пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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