«Свои» герои: в МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры

В МИД Украины заявили, что каждый народ имеет право самостоятельно определять своих героев. Таким образом в ведомстве отреагировали на совместное заявление послов Израиля и Польши, которые осудили героизацию Степана Бандеры и других украинских националистов. Эксперты усомнились в способности Украины отказаться от поддержки коллаборационистов, деятельность которых чествуют в Киеве в последние годы.

В МИД Украины отреагировали на совместное заявление послов Израиля и Польши в Киеве, которые осудили чествование основоположников украинского национализма со стороны Киева.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили о праве государства самостоятельно выбирать своих героев.

«Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа — одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев», — приводит агентство УНН слова пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко.

По её словам, Украина осознаёт существование деятелей, институтов и «даже стран», которые заинтересованы в том, «чтобы вопросы чествования национальных героев и важных дат и в дальнейшем были предметом раздора» между украинцами и другими народами.

Она высказала мнение, что дружеские и партнёрские отношения между Украиной с одной стороны и Польшей и Израилем — с другой являются «самым важным достоянием, значение которого трудно переоценить».

«И мы должны стоять на его страже, предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях, в частности, на фоне разночтений и подходов к исторической памяти. Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков», — сказала Зеленко.

Комментируя реакцию Киева на выступление дипломатов Израиля и Польши, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в том, что большинство украинцев поддерживают статус Бандеры как национального героя.

«Бандера прославился тем, что сотрудничал с нацистами. А любой национальный герой любой страны, если он сотрудничал с нацистами, недостоин того, чтобы его прославляли и вспоминали. Пусть украинское руководство особо не налегает на эту тему, потому что чести им это не принесёт», — сказал Джабаров.

Как полагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, риторика со стороны Украины в отношении националистов прошлого останется прежней. Он также обратил внимание на то обстоятельство, что западные партнёры Украины как минимум не порицают такое поведение.

«Наши американские коллеги всячески поощряют «нацификацию». Европа при этом, под страхом и давлением, тоже занимает достаточно пассивную позицию. На этом фоне националистические силы влияют на решения украинских властей», — предположил эксперт в беседе с RT.

«Альтернативного нарратива нет»

Напомним, послы Польши и Израиля в Киеве ранее раскритиковали чествование в этой стране деятелей Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА)*.

В совместном заявлении послы выразили обеспокоенность тем, что представители власти разных уровней Украины «до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить».

Дипломаты привели в качестве примера людей, которые, по словам авторов обращения, «активно пропагандировали этнические чистки». В этом перечне послы упомянули лидера украинских националистов Степана Бандеру, «нацистского коллаборанта Андрея Мельника», «антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липу и его сына Юрия.

Также по теме «Власть не пойдёт против националистов»: как украинским улицам пытаются вернуть «российские» названия Мэр Киева Виталий Кличко и глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявили, что будут бороться за то, чтобы...

Авторы заявления обратили внимание на то обстоятельство, что 1 января на здании Киевской городской государственной администрации был вывешен баннер с портретом Бандеры. В этот день в городе состоялось факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения украинского националиста, в котором приняли участие около 1 тыс. человек. Похожие мероприятия, ставшие в последние годы традиционными, состоялись в некоторых других городах Украины.

Кроме того, после переворота в 2014 году именами украинских националистов стали называть проспекты и улицы городов на Украине. Так, Московскому проспекту в Киеве присвоили имя Бандеры, а проспект Ватутина переименовали в честь командира УПА Романа Шухевича.

Говоря о реакции Киева на заявление дипломатов Израиля и Польши, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко назвал Бандеру одной из идеологических «скреп» нового украинского государства, от которой вряд ли откажутся.

«Тем более что все недовольства со стороны Польши и Израиля такие робкие и неуверенные, что украинская сторона имеет все возможности их игнорировать», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он обратил внимание на менее радикальный подход Зеленского к таким вопросам, но указал на ограниченное количество альтернатив, которые есть у нынешнего президента Украины.

«Но альтернативного нарратива у него нет, и он вынужден считаться с тем, что уже есть и закладывалось десятилетиями. Этот дискурс формировался в системе украинского высшего образования», — подытожил эксперт.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).