«Энтузиазм закончился»: как может измениться отношение властей Украины к декоммунизации при Зеленском

За время действия закона о декоммунизации власти сменили названия 52 000 улиц, почти 1000 городов и 26 районов. Об этом заявил руководитель украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович. Впрочем, как отмечают эксперты, сейчас процесс сильно замедлился, поскольку президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в продолжении политики, начатой его предшественником Петром Порошенко. Однако, по мнению аналитиков, украинский лидер не станет полностью от неё отказываться, чтобы не настроить против себя националистов.

Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович подвёл итог политики декоммунизации в стране.

«Мы решали и решили сами, как по-новому назвать или вернуть древнейшие имена 52 тысячам улиц, 989 городам, 26 районам, а кроме того — скверам, горам, рекам», — написал он на своей странице в Facebook.

По мнению Вятровича, декоммунизация имеет большое символическое значение для Украины.

«Мы долго жили в стране, имена на карте которой давали чужеземцы. Мы жили как в гостях. И только теперь вернулись домой», — отметил Вятрович.

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Напомним, закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» был принят Верховной радой 9 апреля 2015 года. С этого момента началась кампания по смене названий, данных в советское время.

Так, к примеру, город Днепропетровск, названный в честь одного из руководителей УССР Григория Петровского, был переименован в Днепр. Кировоград, в свою очередь, стал носить имя украинского драматурга Марка Кропивницкого, Дзержинск превратился в Торецк, а Днепродзержинск — в Каменское.

Однако при переименованиях власти старались избегать возвращения досоветских названий, связанных с Российской империей. Например, Днепропетровск до 1926 года носил имя Екатеринослав в честь императрицы Екатерины II, а Кировоград был Елисаветградом по имени императрицы Елизаветы.

В мае 2019 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко заявил, что процесс декоммунизации «фактически завершён».

Вялотекущий процесс

После прихода к власти Владимира Зеленского переименования улиц и городов прекратились. В отдельных случаях стал наблюдаться обратный процесс. Так, в июне Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении Московскому проспекту и проспекту Ватутина имён лидеров Организации украинских националистов (ОУН-УПА)* Степана Бандеры и Романа Шухевича. Им были возвращены прежние названия.

Харьковский горсовет в июне этого года вернул на карту города проспект Маршала Жукова. В 2016 году его переименовали, назвав в честь советского диссидента Петра Григоренко.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко полагает, что не стоит на основании этих фактов делать выводы о том, что процесс декоммунизации повернули вспять. Эксперт обращает внимание на то, что закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» не отменён. Более того, Конституционный суд в июле признал его правомерность.

Портрет президента Украины Владимира Зеленского

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Институт национальной памяти работает при Зеленском на основании того же законодательства, что и при Порошенко. А значит, политика отказа от советского прошлого продолжится», — сказал в беседе с RT Ищенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что процесс декоммунизации теперь не будет проходить так громко и шумно, поскольку знаковые названия, связанные с советским прошлым Украины, уже сменены.

«Нельзя же что-то декоммунизировать дважды», — отметил политолог.

Схожую точку зрения высказал и заместитель директора Института стран СНГ Константин Жарихин. По его мнению, переименования городов и населённых пунктов будут продолжаться, но «без прежнего энтузиазма, который закончился уже при Порошенко».

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Эксперты подчёркивают, что декоммунизация была тесно связана с курсом на дистанцирование от России. Об этом говорил и сам Вятрович, заявлявший, что, борясь с советским наследием, украинские власти на самом деле борются с влиянием «страны-агрессора».

«Декоммунизация будет проходить на Украине, пока такие люди, как Владимир Вятрович, будут находиться у власти. Они всегда рады подменить сложную работу по поднятию экономики и уровня жизни населения простой работой по переименованию городов», — сказал Жарихин в интервью RT.

По словам Ищенко, украинские борцы с «наследием коммунизма» не будут действовать так активно ещё и потому, что нынешний президент не заинтересован в педалировании этой темы.

«Процесс декоммунизации не может добавить Зеленскому политических очков. Новые власти, как и украинское население, больше интересуются уровнем жизни народа и проблемами экономики, а так же вопросом завершения войны», — заявил он.

Отсутствие запроса в обществе на борьбу с коммунистическим наследием стало заметно уже во время президентских и парламентских выборов, отметил эксперт.

«Тема переименований улиц и городов практически не обсуждалась в ходе избирательной кампании. Она была неинтересна людям. Команды Порошенко и Зеленского считали, что эта тема не сможет существенно изменить их позиции на выборах, поэтому они не уделяли ей особого внимания», — сказал Ищенко.

Жарихин не исключил, что в будущем Зеленский может урезать полномочия Вятровича, однако сам Институт национальной памяти останется. Ищенко, в свою очередь, напомнил, что данное учреждение работало и при президенте Викторе Януковиче, хотя тогда его старались «использовать в мирных целях».

«Лучшее, на что стоит рассчитывать, так это на то, что Вятровича когда-нибудь снимут с должности и там окажется более вменяемый человек», — заключил Ищенко.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович

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© Volodymyr Viatrovych

Особенности национальной декоммунизации

Эксперты обращают внимание, что смена названий, появившихся в годы существования коммунистических режимов, не является чисто украинским изобретением.

«Декоммунизация свойственна всем посткоммунистическим странам. Но дело в том, что на Украине это принимает такие формы, которые выглядят уже достаточно безобразно», — сказал Жарихин.

В свою очередь, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш называет ещё одну специфическую черту украинской декоммунизации: она проходила без учёта мнения народа.

«Украинское общество никто ни о чём не спрашивал. Не проводилось местных референдумов, были лишь решения органов власти. Как украинцы действительно относятся к переименованиям и радикальной риторике, лучше судить по результатам Порошенко на выборах: ведь он был инициатором декоммунизации», — сказал он в беседе с RT.

Эксперты обращают внимание на то, что в ходе избирательной кампании в украинском обществе была востребована не правая националистическая риторика, а, напротив, левые идеи, которые у части населения ассоциируются с советским прошлым.

«Левые настроения на Украине естественны, так как это самая бедная страна в Европе», — полагает Жарихин.

Вместе с тем эксперты отмечают, что националистически настроенные радикалы по-прежнему достаточно влиятельны и сворачивание политики декоммунизации чревато конфликтом с ними. Это Зеленскому невыгодно. Однако, по мнению Коктыша, в случае, если украинский президент решит пересмотреть политику декоммунизации, возможен и другой сценарий.

«Поскольку радикалы являются лишь инструментом внутренней политики, им не дадут играть центральную роль на Украине. К тому же, в украинском обществе радикальные настроения отнюдь не доминируют. Напротив, есть сильнейший запрос на нормализацию во всех сферах жизни», — заключил эксперт.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).