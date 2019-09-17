«Энтузиазм закончился»: как может измениться отношение властей Украины к декоммунизации при Зеленском
- Перед зданием Конституционного суда, где обсуждался закон о декоммунизации
- globallookpress.com
- © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович подвёл итог политики декоммунизации в стране.
«Мы решали и решили сами, как по-новому назвать или вернуть древнейшие имена 52 тысячам улиц, 989 городам, 26 районам, а кроме того — скверам, горам, рекам», — написал он на своей странице в Facebook.
По мнению Вятровича, декоммунизация имеет большое символическое значение для Украины.
«Мы долго жили в стране, имена на карте которой давали чужеземцы. Мы жили как в гостях. И только теперь вернулись домой», — отметил Вятрович.
Напомним, закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» был принят Верховной радой 9 апреля 2015 года. С этого момента началась кампания по смене названий, данных в советское время.
Так, к примеру, город Днепропетровск, названный в честь одного из руководителей УССР Григория Петровского, был переименован в Днепр. Кировоград, в свою очередь, стал носить имя украинского драматурга Марка Кропивницкого, Дзержинск превратился в Торецк, а Днепродзержинск — в Каменское.
Однако при переименованиях власти старались избегать возвращения досоветских названий, связанных с Российской империей. Например, Днепропетровск до 1926 года носил имя Екатеринослав в честь императрицы Екатерины II, а Кировоград был Елисаветградом по имени императрицы Елизаветы.
В мае 2019 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко заявил, что процесс декоммунизации «фактически завершён».
Вялотекущий процесс
После прихода к власти Владимира Зеленского переименования улиц и городов прекратились. В отдельных случаях стал наблюдаться обратный процесс. Так, в июне Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении Московскому проспекту и проспекту Ватутина имён лидеров Организации украинских националистов (ОУН-УПА)* Степана Бандеры и Романа Шухевича. Им были возвращены прежние названия.
Харьковский горсовет в июне этого года вернул на карту города проспект Маршала Жукова. В 2016 году его переименовали, назвав в честь советского диссидента Петра Григоренко.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко полагает, что не стоит на основании этих фактов делать выводы о том, что процесс декоммунизации повернули вспять. Эксперт обращает внимание на то, что закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» не отменён. Более того, Конституционный суд в июле признал его правомерность.
- Портрет президента Украины Владимира Зеленского
- Reuters
- © Valentyn Ogirenko
«Институт национальной памяти работает при Зеленском на основании того же законодательства, что и при Порошенко. А значит, политика отказа от советского прошлого продолжится», — сказал в беседе с RT Ищенко.
Вместе с тем он подчеркнул, что процесс декоммунизации теперь не будет проходить так громко и шумно, поскольку знаковые названия, связанные с советским прошлым Украины, уже сменены.
«Нельзя же что-то декоммунизировать дважды», — отметил политолог.
Схожую точку зрения высказал и заместитель директора Института стран СНГ Константин Жарихин. По его мнению, переименования городов и населённых пунктов будут продолжаться, но «без прежнего энтузиазма, который закончился уже при Порошенко».
Эксперты подчёркивают, что декоммунизация была тесно связана с курсом на дистанцирование от России. Об этом говорил и сам Вятрович, заявлявший, что, борясь с советским наследием, украинские власти на самом деле борются с влиянием «страны-агрессора».
«Декоммунизация будет проходить на Украине, пока такие люди, как Владимир Вятрович, будут находиться у власти. Они всегда рады подменить сложную работу по поднятию экономики и уровня жизни населения простой работой по переименованию городов», — сказал Жарихин в интервью RT.
По словам Ищенко, украинские борцы с «наследием коммунизма» не будут действовать так активно ещё и потому, что нынешний президент не заинтересован в педалировании этой темы.
«Процесс декоммунизации не может добавить Зеленскому политических очков. Новые власти, как и украинское население, больше интересуются уровнем жизни народа и проблемами экономики, а так же вопросом завершения войны», — заявил он.
Отсутствие запроса в обществе на борьбу с коммунистическим наследием стало заметно уже во время президентских и парламентских выборов, отметил эксперт.
«Тема переименований улиц и городов практически не обсуждалась в ходе избирательной кампании. Она была неинтересна людям. Команды Порошенко и Зеленского считали, что эта тема не сможет существенно изменить их позиции на выборах, поэтому они не уделяли ей особого внимания», — сказал Ищенко.
Жарихин не исключил, что в будущем Зеленский может урезать полномочия Вятровича, однако сам Институт национальной памяти останется. Ищенко, в свою очередь, напомнил, что данное учреждение работало и при президенте Викторе Януковиче, хотя тогда его старались «использовать в мирных целях».
«Лучшее, на что стоит рассчитывать, так это на то, что Вятровича когда-нибудь снимут с должности и там окажется более вменяемый человек», — заключил Ищенко.
- Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович
- © Volodymyr Viatrovych
Особенности национальной декоммунизации
Эксперты обращают внимание, что смена названий, появившихся в годы существования коммунистических режимов, не является чисто украинским изобретением.
«Декоммунизация свойственна всем посткоммунистическим странам. Но дело в том, что на Украине это принимает такие формы, которые выглядят уже достаточно безобразно», — сказал Жарихин.
В свою очередь, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш называет ещё одну специфическую черту украинской декоммунизации: она проходила без учёта мнения народа.
«Украинское общество никто ни о чём не спрашивал. Не проводилось местных референдумов, были лишь решения органов власти. Как украинцы действительно относятся к переименованиям и радикальной риторике, лучше судить по результатам Порошенко на выборах: ведь он был инициатором декоммунизации», — сказал он в беседе с RT.
Эксперты обращают внимание на то, что в ходе избирательной кампании в украинском обществе была востребована не правая националистическая риторика, а, напротив, левые идеи, которые у части населения ассоциируются с советским прошлым.
«Левые настроения на Украине естественны, так как это самая бедная страна в Европе», — полагает Жарихин.
Вместе с тем эксперты отмечают, что националистически настроенные радикалы по-прежнему достаточно влиятельны и сворачивание политики декоммунизации чревато конфликтом с ними. Это Зеленскому невыгодно. Однако, по мнению Коктыша, в случае, если украинский президент решит пересмотреть политику декоммунизации, возможен и другой сценарий.
«Поскольку радикалы являются лишь инструментом внутренней политики, им не дадут играть центральную роль на Украине. К тому же, в украинском обществе радикальные настроения отнюдь не доминируют. Напротив, есть сильнейший запрос на нормализацию во всех сферах жизни», — заключил эксперт.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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