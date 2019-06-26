Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на решение Окружного административного суда города, который отменил решение Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича, будет подана апелляция.
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве
  • РИА Новости

«Реванша не будет! Мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речь идёт об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина», — приводит Интерфакс-Украина слова Кличко.

Мэр украинской столицы также анонсировал повторное принятие Киевсоветом соответствующих решений о переименовании этих двух проспектов.

Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь украинских националистов Романа Шухевича и Степана Бандеры. 

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