Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имён Шухевича и Бандеры

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь украинских националистов Романа Шухевича и Степана Бандеры. Об этом сообщил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании улицы Московской — на Бандеры и Ватутина — на Шухевича», — написал он в Facebook.

При этом Вятрович добавил, что полный текст с мотивацией решения суд обнародует через пять дней.

По его словам, на решение суда будет подана апелляция.

Ранее Харьковский городской совет проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Как отмечалось, в поддержку данного решения проголосовали 59 депутатов, против — 13.

В 2015 году на Украине был принят закон «О декоммунизации», согласно которому переименованию подлежат все объекты, напоминающие о советском прошлом.