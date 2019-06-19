Горсовет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова

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Харьковский городской совет проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, передаёт Интерфакс-Украина.
Горсовет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова
  • РИА Новости

Сообщается, что в поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против — 13.

Как отмечает агентство, имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение о переименовании ряда городских объектов в рамках декоммунизации. В частности, меры коснулись проспекта маршала Жукова и одноимённой станции метро.

В мае 2019 года были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции прежнее название. Мэр Харькова Геннадий Кернес поддержал их и пообещал сделать всё от него зависящее для их реализации.

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