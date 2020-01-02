Аксёнов назвал бандеровщину проклятием Украины

Короткая ссылка
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал прошедшее в Киеве факельное шествие националистов в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Аксёнов назвал бандеровщину проклятием Украины
  • РИА Новости

«На Украине снова новогодние факельные шествия нацистов. Это очередной плевок в душу миллионам людей, очередное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма. Если соседняя страна, как говорят её руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия 30-х годов прошлого века», — написал Аксёнов в Facebook.

Он назвал шествие националистов шабашом, отметив, что крымчане «благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями».

«Бандеровщина — проклятие Украины, главный фактор деградации и разрушения страны, идейное «топливо» гражданской войны», — заявил глава Крыма.

1 января более тысячи человек вышли в Киеве на шествие в честь Бандеры.

Организаторами шествия стали партия «Свобода» и «Правый сектор»*.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить