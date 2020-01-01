Более тысячи человек вышли в Киеве на шествие в честь Бандеры
Об этом информирует «Укринформ».
Отмечается, что более тысячи человек в 18:00 собрались в парке Тараса Шевченко у памятника Кобзарю.
Уточняется, что организаторами шествия стали партия «Свобода» и «Правый сектор»*.
Как сообщала пресс-служба Национальной полиции Украины, в центре Киева усилены меры безопасности, на месте события работают сотрудники полиции, кинологи, взрывотехники и нацгвардейцы.
14 октября украинские националисты в Киеве провели марш в честь годовщины создания «Украинской повстанческой армии»**.
МИД России призвал ООН и ОБСЕ дать оценку неонацистским акциям в Киеве.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).