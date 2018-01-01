СМИ: Несколько тысяч человек вышли в Киеве на шествие в честь Бандеры

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В Киеве началось «Факельное шествие» в честь 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Как сообщает «Украинская правда», в шествии принимают участие несколько тысяч человек.

Отмечается, что организаторами события являются ВО «Свобода», «Правый сектор»* и «Национальный корпус».

По предварительным данным, к маршу присоединились несколько человек. Полиция сопровождает участников и следит за порядком, чтобы не допустить никаких провокаций и нарушений», — говорится в сообщении на сайте полиции.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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