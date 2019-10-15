МИД России призвал ООН и ОБСЕ дать оценку неонацистским акциям в Киеве

Россия призывает международные структуры дать оценку неонацистским акциям и побудить Украину противодействовать подобным тенденциям. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российского МИД.

Дипломаты указали, что 14 октября в Киеве состоялось празднование годовщины создания «Украинской повстанческой армии»*, «прославившейся в годы Второй мировой войны кровавыми расправами над мирными жителями разных национальностей, включая евреев, русских, украинцев и поляков».

В ведомстве подчеркнули, что это «стало очередным проявлением неонацизма и ксенофобии».

«Радикальные организации устроили шествия с нацистской символикой, сопровождавшиеся агрессивными лозунгами и прославлением гитлеровских коллаборационистов Бандеры и Шухевича. К сожалению, в современной Украине подобные акции становятся обыденным явлением», — говорится в сообщении.

Как отметили дипломаты, в этом году неонацисты требовали от украинских властей не допустить реализации договорённостей нормандского формата по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе и имплементации формулы Штайнмайера.

В МИД также добавили, что накануне шествий премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с приветственным словом на одиозном концерте украинской неонацистской рок-группы.

«Призываем международные структуры, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а также наших партнёров по нормандскому формату, дать принципиальную оценку подобным неонацистским акциям и побудить Киев к противодействию таким тенденциям, выполнению обязательств по мирному урегулированию в Донбассе и соблюдению основных прав и свобод всех членов многонационального украинского общества», — заключили в ведомстве.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» после «выступления Гончарука на концерте нацистской группы» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины.

14 октября украинские националисты в Киеве провели марш в честь годовщины создания «Украинской повстанческой армии».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).