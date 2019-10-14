На Украине потребовали немедленной отставки премьера

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом говорится на сайте политсилы.

«Выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука на концерте нацистской группы «Сокира Перуна», открыто демонстрирующей фашистскую символику, — это либо трусость в преддверии праворадикальных антиправительственных акций, либо демонстрация приверженности премьера Гончарука нацистским идеям. В любом случае такой премьер стране не нужен и должен быть отправлен в отставку», — указывается в заявлении.

Как отмечает фракция, Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский не способны принести мир в страну. А своим выступлением «перед фашистами и радикалами» премьер, по сути, раздаёт индульгенцию на совершение новых преступлений, таких как «дело Стерненко».

«За неуважение к украинскому народу... демонстрацию поддержки фашистских национал-радикальных организаций... требуем немедленной отставки премьера с фашистскими взглядами. Гончарука — в отставку!» — говорится в сообщении.

Ранее в украинском городе Умань мужчина нарисовал на стене, которая находится на территории компактного проживания брацлавских хасидов, граффити с изображением главы нацистской Германии Адольфа Гитлера.

14 октября украинские националисты устроили марш в центре Киева.