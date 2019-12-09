Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры

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Суд в Киеве принял решение оставить в силе решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры
  • Gettyimages.ru

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Владимир Вятрович.

«Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде», — написал он.

В июне Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух проспектов в честь украинских националистов Бандеры и Шухевича.

В октябре в киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования улиц.

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