Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры

Суд в Киеве принял решение оставить в силе решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Владимир Вятрович.

«Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде», — написал он.

В июне Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух проспектов в честь украинских националистов Бандеры и Шухевича.

В октябре в киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования улиц.