Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры
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Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Владимир Вятрович.
«Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде», — написал он.
В июне Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух проспектов в честь украинских националистов Бандеры и Шухевича.
В октябре в киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования улиц.