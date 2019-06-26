В киевском суде объяснили отмену переименования двух проспектов

Окружной административный суд города Киева сообщил, что решение об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в честь Романа Шухевича в Киеве было принято из-за нарушения процедуры и в связи с отсутствием надлежащего обоснования.

«Указанное решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений», — приводит Интерфакс сообщение суда.

Отмечается, что «судом при рассмотрении указанного дела принят во внимание значительный общественный интерес, который отражён и в петициях против переименования, которые не были учтены Киевским городским советом во время совершения действий по изменению названия проспектов».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.