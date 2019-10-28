В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
- РИА Новости
Об этом информирует «Диалог.UA».
В ходе заседания представители общественных организации выразили недоверие судейскому составу. После этого коллегия судей объявила паузу.
Во время судебного процесса в здании произошла потасовка. После этого присутствующих эвакуировали в связи с сообщением о минировании.
В июне Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух проспектов в честь украинских националистов Бандеры и Шухевича.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обжалует отмену переименования.