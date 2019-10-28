В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры

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В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
  • РИА Новости

Об этом информирует «Диалог.UA».

В ходе заседания представители общественных организации выразили недоверие судейскому составу. После этого коллегия судей объявила паузу. 

Во время судебного процесса в здании произошла потасовка. После этого присутствующих эвакуировали в связи с сообщением о минировании. 

В июне Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух проспектов в честь украинских националистов Бандеры и Шухевича.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обжалует отмену переименования.

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