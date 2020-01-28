В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

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Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
  • РИА Новости

«Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства», — сказал он журналистам.

По его словам, эта позиция оскорбительна для десятков миллионов граждан стран СНГ, чьи родные отдали свои жизни за освобождение Европы от фашизма.

Песков усомнился, что такая точка зрения «сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами».

Как подчеркнул представитель Кремля, данное заявление «ошибочно и оскорбительно».

Ранее Зеленский в ходе визита в Польшу возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой.

Он также отметил, что Киеву и Варшаве удалось «снизить градус эмоций вокруг совместного трагического прошлого». 

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