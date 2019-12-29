«Шаг к реализации «Минска»: как Киев и Донбасс провели первый за два года обмен пленными

Самопровозглашённые республики Донбасса и Киев провели первый за два года обмен пленными. На Украину вернулись 76 человек, в ДНР и ЛНР — 124. Кроме того, представители Донецкой народной республики сообщили, что позднее украинская сторона должна передать ещё нескольких человек. Полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов отметил, что проведённый обмен — шаг к полной реализации Минских соглашений.

В Донбассе состоялся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными республиками. Передача удерживаемых лиц в режиме «всех установленных на всех установленных» прошла в окрестностях Горловки.

Вначале Украина провела обмен с Луганской народной республикой. Киев получил 25 человек, ЛНР — 63. При этом ещё девять человек отказались возвращаться на территорию республики. Затем представители Киева передали Донецку 61 человека, забрав 51.

Процесс обмена проходил под наблюдением со стороны СММ ОБСЕ и представителей Международного комитета Красного Креста.

Также стало известно, что Киев передал ополченцам пятерых экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в причастности к убийствам протестующих на Майдане в 2013 году. Об этом сообщил правозащитник и адвокат Валентин Рыбин. Накануне суд в Киеве отпустил экс-беркутовцев под личное обязательство, что вызвало негодование радикалов.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала, что ещё несколько человек будут переданы республике позже.

«Украинская сторона ещё не довезла нам небольшое количество людей, они сейчас выехали с территории Украины. На данный момент нам передали 60 человек (позднее информацию уточнили. — RT), по остальным нам были предоставлены справки об освобождении…» — сказала Морозова РИА Новости.

В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник назвал состоявшийся обмен «очередной победой Донбасса прямо в канун Нового года».

«Наши люди наконец-то возвращаются домой. Выражаю благодарность каждому, кто принял участие в непростых переговорах!» — отметил он.

Представитель Донецкой народной республики рассказал, что процедура прошла без инцидентов, украинская сторона соблюдала гарантии безопасности, обстрелов и каких-либо других нарушений зафиксировано не было.

Состоявшийся обмен пленными между Украиной и Донбассом в ходе телефонного разговора обсудили президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемыми лицами по схеме «всех установленных на всех установленных», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что состоявшийся обмен приближает Украину к выполнению условий Минских соглашений.

«Почти то же самое прописано в шестом пункте Минских соглашений, где говорится об обмене всех на всех. Понятно, что «всех установленных на всех установленных» — это ещё не «всех на всех», но максимально близко к этому», — заявил Косачёв.

Обмен пленными между Донбассом и Украиной в окрестностях Горловки

Он подчеркнул, что обмен важен не только с гуманитарной точки зрения, но и с политической.

«Это здорово, это победа здравого смысла, это победа «партии мира» с обеих сторон, это ответ радикалам, которые пытаются с позиции «партии войны» эту ситуацию загнать в тупик», — добавил сенатор.

Он объяснил, что реализация шестого пункта Минских соглашений должна повлечь за собой выполнение и других положений, начиная с амнистии и заканчивая изменениями в Конституции. В то же время сенатор добавил, что предсказать дальнейшее развитие событий можно только в отношении Донецка и Луганска, которые настроены на выполнение Минских соглашений.

«Вторая половина — это прогнозы в отношении действий Киева. Здесь, увы, неизвестного больше просто по той причине, что украинское общество расколото, а Зеленский находится между двумя армиями, которые ведут прицельный огонь друг по другу уже на украинской стороне. Там есть люди, которые выступают за реализацию Минских соглашений, а есть те, кто категорически против. Зеленскому будет предельно сложно объединить эти позиции», — пояснил Косачёв.

Аналогичного мнения придерживается и полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов.

«Сегодняшнее событие — это шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мер, которые зафиксированы в минских договорённостях. Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции», — передаёт слова Грызлова РИА Новости.

Он также отметил, что Киев обязался не преследовать освобождённых лиц.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры лидеров «нормандской четвёрки». Президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита приняли совместное заявление, в котором, помимо прочего, призвали заседающую в Минске трёхстороннюю контактную группу способствовать освобождению всех удерживаемых лиц и обмену ими в формате «всех на всех».

Также по теме «Шаг в направлении мира»: как запланированный обмен пленными может повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе Обмен пленными между Киевом и непризнанными ДНР и ЛНР должен пройти 29 декабря по формуле «всех установленных на всех установленных»....

23 декабря контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала условия первого за два года обмена удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашёнными республиками.

До этого последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 27 декабря 2017 года и стал самым масштабным за всё время конфликта. Тогда ДНР и ЛНР передали 73 человека, а Киев — около 240 человек.

Обмен пленными, захваченными в ходе конфликта в Донбассе, по формуле «всех на всех» является одним из базовых условий комплекса мер по выполнению Минских соглашений, согласованного в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины и подписанного представителями Москвы, Киева, ОБСЕ, ДНР и ЛНР.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с RT отметил, что обмен говорит о политической воле лично Владимира Зеленского добиться освобождения людей, как это было оговорено в Париже. В то же время он выразил сомнение в том, что прошедший обмен повлияет на урегулирование кризиса.

«Представить себе, что этот обмен может сдвинуть ситуацию в сторону урегулирования, нельзя. Мне кажется наиболее вероятной длительная полоса неопределённости», — заявил он.

Погребинский добавил, что для движения в направлении урегулирования конфликта в Донбассе Зеленскому нужно существенно поменять свою команду.