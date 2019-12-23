«Прорывное заседание»: Киев и Донбасс договорились об обмене пленными до нового года

23 декабря прошло заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В ходе переговоров стороны согласовали условия обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщил полпред России в группе Борис Грызлов, отметив, что процедура должна состояться до конца нынешнего года. В ДНР прошедшее заседание назвали прорывным, а в ЛНР уточнили, что обмен проведут по формуле «всех установленных на всех установленных».

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала условия освобождения удерживаемых лиц и обмена ими между Киевом и самопровозглашёнными республиками. Об этом сообщил представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание, оно прошло в режиме видеоконференции... Представителям Киева, Донецка и Луганска при участии посредников — России и ОБСЕ — удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемыми лицами до конца года», — передаёт слова Грызлова РИА Новости.

Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова назвала прошедшее заседание прорывным.

«Это то, чего нам не удалось добиться в течение двух лет. Украина наконец-то подтвердила свои обязательства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процедуры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и преследования», — заявила она.

Никонорова пояснила, что точное число обмениваемых лиц станет известно после назначенной на 27—28 декабря верификации людей, которые, по словам украинской стороны, отказались от участия в процедуре. В ходе верификации, которая пройдёт в присутствии координатора ОБСЕ, эти отказы подтвердят или опровергнут.

В свою очередь, представитель самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник рассказал, что обмен пройдёт по формуле «всех установленных на всех установленных». По его словам, в ходе переговоров удалось снять главную проблему, которая препятствовала проведению обмена, — декриминализацию передаваемых лиц.

Информацию о наличии договорённостей подтвердила и Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах экс-президента Украины Леонида Кучмы.

«Во время видеоконференции трёхсторонней контактной группы достигнута договорённость о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран «нормандской четвёрки» в Париже», — заявила она.

Архивное фото. 27.12.2017. Украинские пленные во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом на нейтральной территории между поселками Майорск и Горловкой

РИА Новости

Ранее в интервью изданию «Укринформ» глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что часть списков для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе уже согласована. По его словам, Киев хотел доработать списки, чтобы до нового года вернуть максимальное число людей.

«Поэтому координатором от ОБСЕ было принято решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками», — отметил он.

О необходимости провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2019 года заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.

«Я хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями на Украине. Для меня это очень личный вопрос. Я действительно очень хочу большого обмена», — сказал он.

Напомним, в Париже 9 декабря состоялись переговоры лидеров стран — участниц «нормандской четвёрки». Президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита приняли совместное заявление, в котором, помимо прочего, призвали заседающую в Минске трёхстороннюю контактную группу способствовать освобождению всех удерживаемых лиц и обмену их в формате «всех на всех».

Также по теме «Практический шаг, а не просто слова»: как проходил обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной В субботу, 7 сентября, между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В РФ вернулся в том числе...

До этого обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда ДНР и ЛНР передали 73 человека, а Киев — 238. Этот обмен стал самым масштабным за всё время конфликта.

Напомним, 7 сентября 2019 года также состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Среди освобождённых украинской стороной был главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, задержанный в Киеве в 2018 году по подозрению в «госизмене». Россия, в свою очередь, передала Украине 24 украинских моряка, которые были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение российской границы в Керченском проливе, а также режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России за терроризм.

Обмен пленными, захваченными в ходе конфликта в Донбассе, по формуле «всех на всех» является одним из базовых условий Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, согласованного в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины и подписанного представителями Москвы, Киева, ОБСЕ, ДНР и ЛНР.