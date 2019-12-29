Представители ЛНР выехали на место обмена пленными с Киевом

Представители самопровозглашённой Луганской народной республики выехали на обмен с украинской стороной удерживаемыми лицами. Об этом информирует Луганский информационный центр.

«Сегодня 29 декабря 2019 года мы отравляемся на пропускной пункт «Майорское» в ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории Республик», — сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.

Она рассказала, что 28 декабря «была достигнута договорённость по спискам, были составлены окончательные списки» и выразила надежду на то, что «украинская сторона до конца выполнит свои обязательства».

При этом она заявила, что из-за того, что «часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен пленными с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками должен пройти 29 декабря.

Как отмечала уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой ДНР Дарья Морозова, обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса запланирован по формуле «87 на 55».