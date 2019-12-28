В ЛНР заявили о выполнении всех условий для обмена пленными с Киевом

Руководитель рабочей группы самопровозглашённой Луганской народной республики по обмену пленными Ольга Кобцева заявила о выполнении ЛНР всех условий для проведения обмена пленными с Киевом.

«Выражаем глубокую надежду, что украинская сторона выполнит заявленные в рамках нормандской встречи обязательства и завтра пройдёт полноценный обмен по принципу «всех установленных на всех установленных». Со стороны ЛНР для этого выполнены все необходимые условия», — цитирует Кобцеву РИА Новости.

По её словам, по итогам верификации 27 и 28 декабря почти все заявленные на обмен со стороны республики удерживаемые лица подтвердили своё согласие на обмен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен пленными с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками должен пройти 29 декабря.

Как отметила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса запланирован по формуле «87 на 55».