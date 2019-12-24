В ЛНР заявили об исключении Киевом ряда лиц из списков обмена пленными
- Reuters
«Вынуждена констатировать, что по состоянию на 18:00 24 декабря украинская сторона предоставила нам некорректные списки участников, подлежащих освобождению», — цитирует Луганский информационный центр Кобцеву.
Она отметила, что «из списков подтверждённых лиц были в одностороннем порядке исключены ряд людей, а по некоторым была изменена информация, касающаяся их статуса и участия в обмене».
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что часть списков для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе уже согласована, однако их необходимо доработать для того, чтобы забрать всех пленных.