Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений

Короткая ссылка
Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений
  • Reuters

«На волну саботажа «Минска» (Минских соглашений. — RT) настроены и многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшейся президентом Украины (Владимиром. — RT) Зеленским политической воли к урегулированию. Одной воли, правда, недостаточно, нужны конкретные шаги», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

По мнению Небензи, из 13 пунктов Минских соглашений выполняются лишь два

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о безальтернативности выполнения Минских соглашений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить