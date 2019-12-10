Путин заявил о безальтернативности минских соглашений

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Президент России Владимир Путин по итогам саммита в нормандском формате в Париже заявил о безальтернативности выполнения минских соглашений.

«Действительно, любое соглашение, оно имеет ту или иную гибкость, потому что некоторые вещи, написанные на бумаге, могут трактоваться сторонами по-разному», — сказал Путин.

Он отметил, что стороны могут по разному трактовать пункты минских соглашений 2015 года, при этом альтернативы им нет.

«Мы для этого и собираемся, чтобы выйти на общее понимание, на единый стандарт в юридической технике так называемой. Но я согласен и в том, что никакой другой альтернативы, кроме минских соглашений, нет, и нужно делать все, для того чтобы они были полностью реализованы», — отметил он.

Также Путин заявил, что работа лидеров «нормандской четвёрки» была очень полезной.

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