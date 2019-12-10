Путин прокомментировал переговоры в нормандском формате

Работа лидеров «нормандской четвёрки» была очень полезной, заявил на пресс-конференции по итогам нормандского саммита российский лидер Владимир Путин.

«В конечном итоге я считаю — и мы так оцениваем, — что работа была очень полезной», — сказал президент.

Он также отметил, что в итоговом коммюнике после встречи подчёркнута безальтернативность выполнения Минских соглашений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе саммита обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».

Как отметил французский лидер Эммануэль Макрон, новый саммит планируется провести через четыре месяца.