Путин прокомментировал переговоры в нормандском формате
«В конечном итоге я считаю — и мы так оцениваем, — что работа была очень полезной», — сказал президент.
Он также отметил, что в итоговом коммюнике после встречи подчёркнута безальтернативность выполнения Минских соглашений.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе саммита обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».
Как отметил французский лидер Эммануэль Макрон, новый саммит планируется провести через четыре месяца.