Путин прокомментировал переговоры в нормандском формате

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Работа лидеров «нормандской четвёрки» была очень полезной, заявил на пресс-конференции по итогам нормандского саммита российский лидер Владимир Путин.

«В конечном итоге я считаю — и мы так оцениваем, — что работа была очень полезной», — сказал президент.

Он также отметил, что в итоговом коммюнике после встречи подчёркнута безальтернативность выполнения Минских соглашений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе саммита обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».

Как отметил французский лидер Эммануэль Макрон, новый саммит планируется провести через четыре месяца

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