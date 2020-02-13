Россия запросила заседание СБ ООН по выполнению Минских соглашений

Короткая ссылка
Российская сторона запросила Совбез ООН провести 18 февраля заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений.

«В связи с отмечаемой сегодня пятой годовщиной минских договоренностей Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений», — приводит ТАСС слова первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

Ранее представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что киевские власти не спешат выполнять договорённости «нормандской четвёрки», которые были достигнуты на саммите в Париже.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о безальтернативности выполнения Минских соглашений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить