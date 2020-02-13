Россия запросила заседание СБ ООН по выполнению Минских соглашений

Российская сторона запросила Совбез ООН провести 18 февраля заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений.

«В связи с отмечаемой сегодня пятой годовщиной минских договоренностей Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений», — приводит ТАСС слова первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

Ранее представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что киевские власти не спешат выполнять договорённости «нормандской четвёрки», которые были достигнуты на саммите в Париже.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о безальтернативности выполнения Минских соглашений.