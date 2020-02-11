МИД России заявил, что ни один пункт Минских соглашений не выполнен

Департамент информации и печати МИД России опубликовал заявление, в котором говорится, что за пять лет ни один из пунктов Минских соглашений до сих пор полностью не выполнен.

«12 февраля исполняется пять лет со дня подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который является безальтернативной основой урегулирования конфликта в Донбассе. К сожалению, ни одно из его положений до сих пор не выполнено полностью», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что сторонам не удалось добиться полного прекращения огня, отвод военной техники не реализован.

Также уточняется, что Донбассу не был предоставлен особый статус, не была проведена амнистия.

«По сути, Киев начал саботаж комплекса мер сразу после его подписания», — заявили в МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов в Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами по всей стране.