Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов в Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами по всей стране.

При этом он подчеркнул, что «выборы в Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооружённых формирований».

«Насколько это вероятно? Если мы договоримся, всё равно надо будет где-то месяца три как минимум, для того чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех — и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей», — сказал Зеленский в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, многое станет понятно после нормандского саммита, который запланирован на апрель.

Ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинское законодательство позволяет провести выборы в Донбассе без принятия отдельного закона. По его словам, в Минских соглашениях не уточняется, какой закон и какие дополнительные нормы должны быть приняты для проведения выборов в Донбассе.