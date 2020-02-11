Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов в Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами по всей стране.
Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью
  • © president.gov.ua

При этом он подчеркнул, что «выборы в Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооружённых формирований».

«Насколько это вероятно? Если мы договоримся, всё равно надо будет где-то месяца три как минимум, для того чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех — и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей», — сказал Зеленский в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, многое станет понятно после нормандского саммита, который запланирован на апрель.

Ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинское законодательство позволяет провести выборы в Донбассе без принятия отдельного закона. По его словам, в Минских соглашениях не уточняется, какой закон и какие дополнительные нормы должны быть приняты для проведения выборов в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить