Грызлов: Киев не спешит выполнять соглашения нормандского саммита

Представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что киевские власти не спешат выполнять договорённости «нормандской четвёрки», которые были достигнуты на саммите в Париже.

«Понятно, что львиная доля вины лежит на предыдущей киевской администрации. Но и действующая киевская власть не спешит выполнять свои обещания избирателям, а также свои обещания в рамках «нормандской четвёрки». Это касается в том числе киевских обязательств, принятых на саммите в Париже в декабре», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Грызлов, Украине необходимо предпринять конкретные шаги, в том числе политического плана, включая закрепление в украинском законодательстве формулы Штайнмайера и отмену тех положений украинского законодательства, которые противоречат Минским соглашениям.

Ранее новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности Киева выполнять все договорённости «нормандской четвёрки», которые были достигнуты на саммите в Париже.

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с радио Sputnik слова Андрея Ермака.