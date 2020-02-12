Эксперт оценил заявление Киева о готовности выполнять договорённости «нормандской четвёрки»

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова нового главы офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности Киева выполнить соглашения нормандского саммита.

По мнению эксперта, прогресса по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины из-за смены главы президентского офиса ждать не стоит.

«Думаю, что Ермак продолжит антидонбасскую политику, иначе быть не может. Сам Зеленский уже радикализировал свой образ, поэтому говорить о каких-то здравых инициативах нового чиновника, направленных на мирное разрешение конфликта, по-моему, не приходится», — отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

По мнению Мезюхо, Ермак снизит активность по взаимодействию с украинскими СМИ по сравнению со своим предшественником, но в целом курс будет продолжен.

Ранее Андрей Ермак заявил о готовности Киева выполнять все договорённости «нормандской четвёрки», которые были достигнуты на саммите в Париже.