Небензя назвал число выполняемых пунктов Минских соглашений
- Reuters
«Его 13 пунктов (минского комплекса мер. — RT) фиксируют чёткую последовательность выполнения прекращение огня, амнистия, конституционная реформа, затем проведение выборов и лишь потом восстановление правительственного контроля над всей зоной конфликта», — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Небензя выразил сожаление, что из всего комплекса мер выполняются лишь два пункта.
«К сожалению, из 13 пунктов к настоящему моменту выполняется разве что два: о работе Контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — сказал российский постпред при ООН.
Ранее сообщалось, что российская сторона запросила Совбез ООН провести заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений.
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о безальтернативности выполнения Минских соглашений.