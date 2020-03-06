В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики заявила, что украинские военные вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.

В ДНР призвали международных наблюдателей немедленно проинспектировать участок разведения сил и средств.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских военных было повреждено здание школы в посёлке Александровка на западной окраине Донецка.