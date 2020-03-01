В ДНР заявили об обстреле солдатами ВСУ донецкой школы

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В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских военных было повреждено здание школы в посёлке Александровка на западной окраине Донецка.
В ДНР заявили об обстреле солдатами ВСУ донецкой школы
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Вооружённые формирования Украины открыли огонь по населённому пункту Александровка с применением БМП-2. В результате обстрела повреждено остекление четвёртого этажа школы по улице Ленина, 171», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.

В январе сообщалось, что Донецк подвергся артиллерийскому удару в районе Международного аэропорта имени Сергея Прокофьева.

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