В ДНР заявили об обстреле солдатами ВСУ донецкой школы
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- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Вооружённые формирования Украины открыли огонь по населённому пункту Александровка с применением БМП-2. В результате обстрела повреждено остекление четвёртого этажа школы по улице Ленина, 171», — говорится в заявлении.
По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.
В январе сообщалось, что Донецк подвергся артиллерийскому удару в районе Международного аэропорта имени Сергея Прокофьева.