В ДНР заявили об обстреле солдатами ВСУ донецкой школы

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских военных было повреждено здание школы в посёлке Александровка на западной окраине Донецка.

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РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. «Вооружённые формирования Украины открыли огонь по населённому пункту Александровка с применением БМП-2. В результате обстрела повреждено остекление четвёртого этажа школы по улице Ленина, 171», — говорится в заявлении. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет. В январе сообщалось, что Донецк подвергся артиллерийскому удару в районе Международного аэропорта имени Сергея Прокофьева.