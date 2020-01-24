Донецк подвергся артобстрелу

Донецк подвергся артиллерийскому удару в районе Международного аэропорта им. Сергея Прокофьева, сообщает Интерфакс.

«Зафиксирован обстрел со стороны Вооружённых сил Украины по направлению поселок Опытное — город Донецк (Вольво-центр), выпущено 12 мин калибром 120 мм», — говорится в заявлении представительства самопровозглашённой ДНР в СЦКК.

По данным СЦКК, обстрелу с применением миномётов, реактивных гранатометов, и крупнокалиберных пулеметов подверглись посёлки Саманка и Ленинское.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если стороны конфликта в Донбассе захотят завершить его, он закончится завтра.