Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе может прекратиться «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если стороны конфликта в Донбассе захотят завершить его, он закончится завтра.

«Мы не смогли пока что прекратить полностью огонь и терять наших украинцев. Но я верю в свет, но не хочу думать, что это свет в конце туннеля… Я уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра, потому что Украина защищает свои земли, война на нашей территории, но мы в своем мозгу понимаем, что готовы её прекратить сегодня», — сказал Зеленский в ходе Всемирного экономического саммита в Давосе.

Видео выступления опубликовано в Facebook офиса президента Украины.

Также Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Восточной и Центральной Европы.