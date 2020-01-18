В ДНР предложили Зеленскому начать прямой диалог

Председатель Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Бидёвка считает, что «было бы логичным», если бы представители Донбасса и президент Украины Владимир Зеленский вели прямой диалог.

По его словам, в настоящее время власти Украины не выполняют полностью Минские соглашения.

«Пока они не готовы к прямому диалогу с представителями Донецкой народной республики, хотя я считаю, что было бы логично, если бы конфликтующие стороны напрямую вели диалог», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он считает, что прямой диалог между Киевом и Донбассом «ускорил бы урегулирование мирного процесса».

Ранее в МИД России заявили, что новое украинское руководство, пришедшее к власти в 2019 году, пока не спешит с реализацией замыслов по прекращению войны в Донбассе.