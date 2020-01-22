Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Центральной Европы

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Восточной и Центральной Европы.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы программируем себя на позитивные мыли, на амбициозные задачи — стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы. Это амбициозные планы. Нет ничего невозможного», — сказал он.

Вместе с этим украинский лидер предложил всем желающим стать инвестором успешной Украины.

«Украина — именно то место, где творятся чудеса. Украина должна стать Меккой Восточной Европы и Центральной Европы», — добавил он.

Ранее Зеленский обозначил пять элементов «формулы будущего» для Украины: достижение мира, эффективные институты и прозрачные правила игры, инвестиции, новая инфраструктура и народовластие.

Депутат Государственного совета Республики Крым, политолог Владислав Ганжара в беседе с Nation News прокомментировал данное заявление главы Украины.