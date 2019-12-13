В Крыму оценили слова Зеленского о «формуле будущего» Украины

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Депутат Государственного совета Республики Крым, политолог Владислав Ганжара в беседе с Nation News прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о «формуле будущего» страны.
В Крыму оценили слова Зеленского о «формуле будущего» Украины
  • ©president.gov.ua

«И сейчас он продолжает свою популистскую деятельность, при этом он непоследователен в своих действиях. И, несмотря на перечисление вот этих элементов развития Украины, мы на деле не видим серьёзных управленческих решений», — отметил эксперт.

По его словам, определённые продвижения на Украине наблюдаются, однако пока Зеленский не имеет возможности для реальных дел.

Ранее Зеленский обозначил пять элементов «формулы будущего» для Украины: достижение мира, эффективные институты и прозрачные правила игры, инвестиции, новая инфраструктура и народовластие.

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