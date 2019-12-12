На Неделе российского интернета провели междугородний голографический мост на сети 5G

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В рамках Недели российского интернета (Russian Internet Week) компания МТС провела между Москвой и Кронштадтом прямую двустороннюю видеотрансляцию в пилотных сетях пятого поколения с использованием голограммы.

Участники телемоста, в том числе замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко и главный редактор радиостанции Business FM Илья Копелевич, увидели 3D-изображения друг друга в прямом эфире, обсуждая перспективы развития цифровых технологий и сетей 5G.

«Сегодня у нас есть возможность видеть своими глазами будущее цифровых технологий, которые по мере развития 5G не только радикально изменят пользовательский опыт и нашу повседневную жизнь, но и сами по себе породят принципиально новые бизнес-модели, технологии и сервисы», — заявил президент МТС Алексей Корня.

По его словам, если 4G сделало привычными стриминг, потоковое видео и приложения в смартфонах, то 5G сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, а также тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления.

Ранее «Дни.ру» сообщала, что стали известны основные темы Недели российского интернета.

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