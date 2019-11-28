Названы основные темы Недели российского интернета

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Стали известны основные темы Недели российского интернета (Russian Internet Week), сообщают «Дни.ру».
Названы основные темы Недели российского интернета
  • © riw.moscow

«Мы в Минкомсвязи России подумывали о том, чтобы провести в этом году большой федеральный форум, посвящённый нацпрограмме «Цифровая экономика», и благодарны организаторам RIW, что они предложили для такого обсуждения свою площадку», — заявил помощник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Евгений Новиков.

По его словам, это обсуждение станет одной из важнейших частей программы.

Кроме того, ведомство намерено подвести итоги 2019 года, рассказать о подключении первых 20 тыс. социально значимых объектов к высокоскоростному интернету, о том, как выстроена система мер поддержки «сквозных» цифровых технологий.

«Многие проекты, которые в этом году находились на стадии проектных работ, тестирования и пилотирования, в 2020-м перейдут в полноценную реализацию. Это и обеспечение мобильной связью федеральных автотрасс, и прокладка подводной волоконно-оптической линии связи с Камчатки на Чукотку, и запуск нескольких суперсервисов, и работы по развёртыванию сетей 5G в городах-миллионниках», — сказал Новиков.

Со своей стороны директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко отметил, что программа форума в этом году полностью состоит из тематических блок-конференций.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Nation News оценил предстоящую Неделю российского интернета.

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