Зеленский призвал увеличить инвестиции США в экономику Украины
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Об этом сообщили в пресс-службе администрации украинского президента.
«Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины», — говорится в пресс-релизе.
В рамках встречи также обсуждались перспективы дальнейшего развития отношений Украины и США.
19 декабря Зеленский подписал указ об увольнении Ельченко с поста постпреда Украины при ООН и назначил его послом в Соединённых Штатах.
В сентябре Зеленский пообещал не стоять с протянутой рукой перед США.