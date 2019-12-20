Зеленский призвал увеличить инвестиции США в экономику Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский провёл встречу с новым послом страны в Вашингтоне Владимиром Ельченко, в ходе которой заявил о важности увеличения американских инвестиций в экономику Украины.
Зеленский призвал увеличить инвестиции США в экономику Украины
  • ©president.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе администрации украинского президента.

«Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины», — говорится в пресс-релизе.

В рамках встречи также обсуждались перспективы дальнейшего развития отношений Украины и США.

19 декабря Зеленский подписал указ об увольнении Ельченко с поста постпреда Украины при ООН и назначил его послом в Соединённых Штатах.

В сентябре Зеленский пообещал не стоять с протянутой рукой перед США.

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