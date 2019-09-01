Зеленский: Украина не будет стоять с протянутой рукой перед США

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна не будет стоять с протянутой рукой при обсуждении инвестиций США в украинское государство.

Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», Украина планирует предложить США инвестировать в страну. По его словам, Соединённые штаты являются стратегическим партнером Украины в экономике, энергетике и оборонно-промышленном комплексе. 

«С президентом (США. — RT) надо встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза, сказать, что их интересует в стране, мы скажем — что нам нужно от них. Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешёвые деньги», — цитирует РИА Новости украинского лидера.

Кроме того, Зеленский также сообщил, что наиболее сложным моментом на посту президента для него был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.

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