Зеленский заявил о прорыве в отношениях с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский оценил первый день своего визита в Польшу, назвав его прорывом в отношениях стран.

«Не оттепель в отношениях, а прорыв — я бы так охарактеризовал итоги первого дня моего визита в Польшу», — написал Зеленский в Facebook.

Украинский президент обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой прошлое украинско-польских отношений. Стороны восстановят рабочую группу «по обнулению взаимных претензий».

«Мы договорились решить проблему с грузоперевозками через украинско-польскую границу. В энергетической сфере мы обсудили сотрудничество в формате Вашингтон — Варшава — Киев», — сообщил Зеленский.

Ранее Зеленский признался, что наиболее сложным моментом на посту президента был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.