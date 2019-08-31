Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самом сложном моменте на посту главы страны.

Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.

«Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было четверо погибших, и после этого я говорил с президентом России», — цитирует его РИА Новости.

6 августа Минобороны Украины сообщило, что вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе погибли четверо военнослужащих ВСУ. Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о непричастности ДНР к произошедшему.

Позднее Зеленский рассказал, что провёл телефонный разговор с Путиным для обсуждения ситуации в Донбассе и гибели военных.

Подробнее о произошедшем — в материале RT.

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