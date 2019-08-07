«Исключить обстрелы со стороны Украины»: Путин и Зеленский по телефону обсудили ситуацию в Донбассе

Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе Киева. Российский лидер призвал украинскую сторону прекратить обстрелы населённых пунктов Донбасса. Кроме того, президенты обсудили перспективы взаимодействия в рамках нормандского формата. Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся после того, как ВСУ заявили о гибели четырёх военнослужащих в Донбассе. Киев обвиняет ДНР и ЛНР в нарушении перемирия, однако самопровозглашённые республики отрицают свою причастность к инциденту.

Утром в среду, 7 августа, по инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили урегулирование конфликта в Донбассе, перспективы взаимодействия в нормандском формате, а также условились активизировать работу по возвращению заключённых.

Для деэскалации конфликта российский лидер призвал в первую очередь исключить дальнейшие обстрелы украинскими силовиками населённых пунктов Донбасса, которые приводят к гибели мирных жителей.

«Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации минских договорённостей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской контактной группы», — говорится в сообщении Кремля.

Это уже второй телефонный разговор между Путиным и Зеленским. Первая беседа состоялась 11 июля и тоже по инициативе Киева.

Ранее президент Украины во время совещания, на котором присутствовали начальник Генштаба Руслан Хомчак, секретарь СНБО Александр Данилюк и представители ключевых подразделений ВСУ, рассказал об утренней телефонной беседе с российским лидером, посвящённой ситуации в Донбассе.

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По его словам, в ходе «долгого разговора» он обратился к Путину с просьбой повлиять «на ту сторону, чтобы они прекратили убийства». Кроме того, во время беседы поднималась тема возвращения украинских заключённых и вопрос строительства моста в Станице Луганской.

Зеленский также сообщил, что рассчитывает в течение суток обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность срочной встречи «нормандской четвёрки», чтобы лидеры этих государств могли «посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну».

Днём ранее, 6 августа, президент Украины также обратился к лидерам России, Германии и Франции в видеообращении на своей странице в Facebook. Он призвал «как можно быстрее собраться для возобновления переговоров» в нормандском формате.

Это обращение, а также телефонные переговоры между Путиным и Зеленским состоялись после того, как в Минобороны Украины сообщили о гибели четырёх военнослужащих в Донбассе. Украинская сторона обвинила Донецкую и Луганскую народные республики в срыве перемирия.

«Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», — сказал Зеленский 6 августа.

Офицер Совместного центра контроля и координации (СЦКК) фиксирует повреждения после артобстрела города Горловка Донецкой области Украины

© Сергей Аверин

При этом в Народной милиции ДНР заявили о своей непричастности к произошедшему. В ведомстве указали, что гибель украинских военных произошла «более чем в четырёх километрах от линии соприкосновения». Позднее в Донецке рассказали, что украинская армия начала подготовку к активным боевым действиям.

«Нашей разведкой получены данные о приведении в высшие степени боевой готовности и выдвижении на передовые позиции частей и подразделений резерва вооружённых формирований Украины на Мариупольском направлении», — приводит текст заявления Народной милиции ДНР «Донецкое агентство новостей».

«Зеленский должен уйти с пути Порошенко»

Владимир Зеленский призвал провести встречу «нормандской четвёрки» только сейчас, несмотря на то, что ранее в Донбассе украинские войска проводили обстрелы, в результате которых гибли мирные жители региона. На это в беседе с RT указал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Плохо, что он не обращал внимания на предыдущие инциденты, в результате которых получали ранения и гибли гражданские люди. Я убеждён в том, что все заседания в нормандском формате не могут окончательно прекратить войну в Донбассе, войну может прекратить правительство Украины. Они должны вступить в прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками. Зеленскому надо сворачивать с пути, который протоптал предыдущий президент. Но похоже, что он на этом пути находится», — подчеркнул Цеков.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик также заметил, что Зеленский занял очень интересную позицию: он не придаёт значения информации об обстрелах украинскими силовиками территорий самопровозглашённых республик, но эмоционально реагирует на якобы нарушения перемирия со стороны представителей республик ДНР и ЛНР.

«Конечно, Зеленский «тонко» намекает на виновных и пытается обвинить ДНР, а подспудно — Россию. На фоне заявлений руководства ДНР об активизации украинских военных на линии разграничения, тёмная история с гибелью людей, экстренный, подчёркнуто пафосный призыв Зеленского собрать «нормандский» формат выглядит как запланированная провокация», — заметил собеседник RT.