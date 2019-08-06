Зеленский призвал провести встречу лидеров «нормандской четвёрки»

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран — участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров по поводу Донбасса.
Зеленский призвал провести встречу лидеров «нормандской четвёрки»
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Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я призываю лидеров стран — участниц нормандского переговорного формата Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — написал Зеленский.

По его словам, данный призыв связан с гибелью четверых украинских военных в Донбассе.

Ранее Зеленский заявил, что встреча «нормандской четвёрки» на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа во Франции.

В мае глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев будет добиваться включения США в нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе. 

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