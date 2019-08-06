Зеленский призвал провести встречу лидеров «нормандской четвёрки»
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Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Я призываю лидеров стран — участниц нормандского переговорного формата Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — написал Зеленский.
По его словам, данный призыв связан с гибелью четверых украинских военных в Донбассе.
Ранее Зеленский заявил, что встреча «нормандской четвёрки» на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа во Франции.
В мае глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев будет добиваться включения США в нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.