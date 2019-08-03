Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

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Встреча «нормандской четвёрки» на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа во Франции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
  • ©president.gov.ua

«В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырёх представителей на уровне министерств иностранных дел», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств. 

В мае глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев будет добиваться включения США в нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе. 

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