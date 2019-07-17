Зеленский рассказал о следующей встрече «нормандской четвёрки»

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Встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Зеленский рассказал о следующей встрече «нормандской четвёрки»
  • РИА Новости

«Есть нормандский формат, который не работал два года. 12 июля была первая встреча представителей. Договорились, что будет ещё одна встреча более существенной и через одну встречу попытаются встретиться четыре лидера: президент Украины, президент России Владимир Путин, Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон», — сказал Зеленский в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что помощники глав государств «нормандской четвёрки» на собственной встрече решат, «есть ли почва», необходимая для встречи лидеров стран.

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