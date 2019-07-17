Зеленский рассказал о следующей встрече «нормандской четвёрки»

Встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Есть нормандский формат, который не работал два года. 12 июля была первая встреча представителей. Договорились, что будет ещё одна встреча более существенной и через одну встречу попытаются встретиться четыре лидера: президент Украины, президент России Владимир Путин, Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон», — сказал Зеленский в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что помощники глав государств «нормандской четвёрки» на собственной встрече решат, «есть ли почва», необходимая для встречи лидеров стран.