Помощники лидеров «нормандской четвёрки» решат, нужна ли встреча глав

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что помощники глав государств «нормандской четвёрки» на собственной встрече решат, «есть ли почва», необходимая для встречи лидеров стран.
Помощники лидеров «нормандской четвёрки» решат, нужна ли встреча глав
  • Reuters

«Мы ожидаем, что уже в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли почва, необходимая для встречи в верхах», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что ожидает саммит «нормандской четвёрки» в июле.

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