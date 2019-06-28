Помощники лидеров «нормандской четвёрки» решат, нужна ли встреча глав
- Reuters
«Мы ожидаем, что уже в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли почва, необходимая для встречи в верхах», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее сообщалось, что встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что ожидает саммит «нормандской четвёрки» в июле.