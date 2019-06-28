Макрон ожидает встречи в нормандском формате в июле

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что ожидает саммит «нормандской четвёрки» в июле.

«Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате «два плюс два» министров обороны и министров иностранных дел. Нам как постоянным членам Совбеза нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности украинский вопрос в свете минского комплекса мер. Надеюсь, что мы в июле встретимся в нормандском формате», — приводит РИА Новости слова Макрона.

Ранее сообщалось, что встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля.

Ранее Путин пригласил Макрона принять участие в 2020 году в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне. Также Путин поблагодарил Макрона за приглашение принять участие в Парижском форуме мира.