Макрон ожидает встречи в нормандском формате в июле

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что ожидает саммит «нормандской четвёрки» в июле.
Макрон ожидает встречи в нормандском формате в июле
  • Reuters

«Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате «два плюс два» министров обороны и министров иностранных дел. Нам как постоянным членам Совбеза нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности украинский вопрос в свете минского комплекса мер. Надеюсь, что мы в июле встретимся в нормандском формате», — приводит РИА Новости слова Макрона.

Ранее сообщалось, что встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля.

Ранее Путин пригласил Макрона принять участие в 2020 году в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне. Также Путин поблагодарил Макрона за приглашение принять участие в Парижском форуме мира.

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